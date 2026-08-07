Δελφίνια «συνοδεύουν» σκάφος από την Κάλυμνο στην Ψέριμο

Ένα μοναδικό θέαμα αντίκρισε χρήστης του Facebook κατά τη διάρκεια της θαλάσσιας διαδρομής από την Κάλυμνο προς την Ψέριμο, στα Δωδεκάνησα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που κατέγραψε, δελφίνια πλησιάζουν το σκάφος και κολυμπούν για αρκετή ώρα δίπλα του, ακολουθώντας την πορεία του μέσα στα καταγάλανα νερά.

Τα δελφίνια ξεπροβάλλουν ανάμεσα στα κύματα και μοιάζουν να παίζουν με το σκάφος, χαρίζοντας στους επιβάτες ένα εντυπωσιακό και σπάνιο στιγμιότυπο.

Οι εικόνες από τη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Κάλυμνο και την Ψέριμο αποτυπώνουν με τον πιο όμορφο τρόπο τον πλούτο και τη μαγεία του Αιγαίου.

Πηγή Βίντεο: Facebook Pirate Thessaloniki