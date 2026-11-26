Η “ Οικία Κοκοβίκου”, που στέγαζε τον “ αστεφάνωτο” έρωτα και τα όνειρα του Αντωνάκη ( Γιώργου Κωνσταντίνου) και της Ελενίτσας( Μάρως Κοντού), ούτε γκρεμίζεται , ούτε πωλείται. Σήμερα ανακηρύχθηκε σε “ Θησαυρό του Ευρωπαϊκού Κινηματογραφικού Πολιτισμού” με μία τελετή που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου και το ΕΚΚΟΜΕΔ παρουσία της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη και του …Αντωνάκη

Στον ίδιο κατάλογο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων πασίγνωστες τοποθεσίες όπως η Φοντάνα ντι Τρέβι στη Ρώμη, που συνδέθηκε με την ταινία “ Γλυκιά ζωή” του Φεντερίκο Φελίνι, αλλά και ο Μεγάλος Τροχός του Πράτερ στη Βιέννη, μέσα από τον “ Τρίτο άνθρωπο” του Κάρολ Ριντ.

Προλογίζοντας την εκδήλωση η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου Φρανς Ορσέν υπενθύμισε ότι ο κινηματογράφος δεν αφορά μόνο ανθρώπους, αλλά και τόπους που συνδέθηκαν με αυτόν και χαράσσονται στη συλλογική μνήμη. Όπως εξήγησε η ίδια τα τελευταία 20 χρόνια η Ακαδημία έχει αναγνωρίσει πάνω από 70 εμβληματικά κινηματογραφικά τοπόσημα στην Ευρώπη . Καλωσόρισε την ανακήρυξη της “ Οικία Κοκοβίκου” ως τον δεύτερο “ Θησαυρό” στην Ελλάδα (μετά τον Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης), επισημαίνοντας τη σπανιότητά της ως παραδοσιακής αθηναϊκής κατοικίας και τη σύνδεσή της με το αριστούργημα του Γιώργου Τζαβέλλα «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα». Επίσης, εξέφρασε τη συγκίνησή της για την παρουσία του πρωταγωνιστή Γιώργου Κωνσταντίνου κι εξήρε την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού .

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΚΚΟΜΕΔ Λεωνίδας Χριστόπουλος χαρακτήρισε την Οικία Κοκοβίκου εμβληματικό τοπόσημο εγγεγραμμένο στη συλλογική μνήμη μέσα από την ταινία του Γ. Τζαβέλλα, τονίζοντας ότι η ένταξή της στους «Θησαυρούς του Ευρωπαϊκού Κινηματογραφικού Πολιτισμού» τοποθετεί ένα κομμάτι της ελληνικής ταυτότητας στον ευρωπαϊκό χάρτη. Με τη σειρά του εξήρε την πρωτοβουλία της Πολιτείας και του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διάσωση του κτιρίου και υπογράμμισε τη συναισθηματική και συμβολική αξία της παρουσίας του Γιώργου Κωνσταντίνου. Ο κος Χριστόπουλος συνέδεσε την εκδήλωση της Πέμπτης με την επικείμενη διοργάνωση των 39ων Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου στην Αθήνα, σημειώνοντας ότι ο κινηματογράφος αποτελεί μνήμη, ταυτότητα και κοινή πολιτιστική κληρονομιά.

Συγκινημένος ο ….Αντωνάκης

Εμφανώς συγκινημένος ο Γιώργος Κωνσταντίνου εξέφρασε τη βαθιά του τιμή και χαρά κι ευχαρίστησε θερμά την Υπουργό Πολιτισμού για τη μετατροπή του χώρου σε καλλιτεχνικό στέκι. Αναφέρθηκε με συγκίνηση στην απουσία της συμπρωταγωνίστριάς του, Μάρως Κοντού («του άλλου του μισού»), εκφράζοντας την ελπίδα ότι το πνεύμα της βρίσκεται στον χώρο. Επιπλέον, υπογράμμισε την ανάγκη να αναδεικνύονται παγκοσμίως τέτοια μνημεία που ανυψώνουν την τέχνη και την καλλιτεχνική ποιότητα ζωής κι υπογράμμισε τους πολυετείς αγώνες των Ελλήνων καλλιτεχνών -όσων ζουν και όσων έφυγαν- που έβαλαν το δικό τους “ λιθαράκι”, αφήνοντας με τη στήριξη της Πολιτείας μια ζωντανή πολιτιστική παρακαταθήκη για το μέλλον. “ Πάντα με τη βοήθεια βέβαια ανθρώπων που κυβερνούν, να είμαστε πάντα σε έπαρση και να αφήνουμε μια περιουσία πίσω μας, μια διαθήκη, όπως είναι αυτό εδώ”, τόνισε ο εκλεκτός ηθοποιός.

Στις δηλώσεις της κατά την ανακήρυξη της “ Οικίας” σε “ Θησαυρό του Ευρωπαϊκού Κινηματογραφικού Πολιτισμού”, η κ. Μενδώνη αναφέρθηκε στη διαχρονική αξία της ταινίας του 1965 του Γιώργου Τζαβέλλα, εξηγώντας ότι πέρα από το χιούμορ και τις ατάκες, αποτύπωσε τη σύγκρουση δύο εποχών στην ελληνική κοινωνία: του πατριαρχικού προτύπου και της γυναικείας χειραφέτησης, καθιστώντας τη φράση της Ελενίτσας (“ σκασμός εσύ Αντωνάκη μου”) εμβληματική για τις γυναίκες της δεκαετίας του ’60.

Η υπουργός περιέγραψε επίσης το παλιό ελληνικό σινεμά ως πολύτιμο αρχείο της κοινωνικής ζωής και της Πλάκας (που παλαιότερα ονομαζόταν “ συνοικία των Θεών”) κι η οποία με τα νεοκλασικά, τις αυλές και τα λουλούδια της χάρισε αυθεντικές εικόνες της παλιάς Αθήνας. Πηγή ΑΠΕ