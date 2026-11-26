Το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρεί στη δημιουργία του «Μουσείου Διονύσης Σαββόπουλος», σε συνεργασία με την υπό ίδρυση Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Ο Μικρός Μονομάχος», της οποίας πρόεδρος, είναι η Άσπα Σαββοπούλου.Το Υπουργείο Πολιτισμού παραχωρεί για τον σκοπό αυτό το ακίνητο επί της οδού Βύρωνος 18, στην Πλάκα, για να φιλοξενήσει το «Μουσείο Διονύσης Σαββόπουλος». Στους χώρους του θα στεγαστεί το αρχείο του δημιουργού, καθώς και προσωπικά του αντικείμενα, που αναφέρονται στην προσωπικότητα και τη μακρά καλλιτεχνική του πορεία.

Ο στόχος του ΥΠΠΟ είναι η δημιουργία ενός ζωντανού χώρου πολιτισμού, μνήμης και γνώσης, που θα διαφυλάσσει και θα αναδεικνύει την πολύτιμη παρακαταθήκη του Διονύση Σαββόπουλου, ενός δημιουργού που με τη μουσική, τον στίχο και τον ιδιαίτερο λόγο του άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική μουσική και στην πολιτιστική ιστορία της Ελλάδας.

Είναι ιδιαίτερη τιμή η εμπιστοσύνη

Είναι ιδιαίτερη τιμή η εμπιστοσύνη που δείχνει η Άσπα Σαββοπούλου, στο Υπουργείο Πολιτισμού, καταθέτοντας το αρχείο και τα προσωπικά αντικείμενα του μεγάλου τραγουδοποιού μας, για να δημιουργηθεί το “Μουσείο Διονύσης Σαββόπουλος”. Η γενναιόδωρη χειρονομία της συμβάλλει ουσιαστικά στη διάσωση, την ανάδειξη και τη διαφύλαξη της πολύτιμης παρακαταθήκης ενός δημιουργού που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική και τον σύγχρονο πολιτισμό μας τόνισε η κ. Μενδώνη.

Η Άσπα Σαββοπούλου δήλωσε: Η δημιουργία του “Μουσείου Διονύσης Σαββόπουλος” είναι ένα μεγάλο όνειρο και μια βαθιά προσωπική επιθυμία, που σήμερα γίνεται πραγματικότητα. Είναι η ανάγκη να διαφυλάξουμε και να μοιραστούμε με το κοινό τον πλούτο της δημιουργικής του διαδρομής, το αρχείο του, τα προσωπικά του αντικείμενα και όλα εκείνα που φωτίζουν τον άνθρωπο και τον καλλιτέχνη Διονύση Σαββόπουλο.