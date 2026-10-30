Θύμα ριφιφί στο Ψυχικό: Στην θυρίδα υπήρχαν οικογενειακά κειμήλια

6 ολόκληρα χρόνια έχουν περάσει από το ριφιφί σε τράπεζα στο Ψυχικό. Η δίκη για την υπόθεση αναβλήθηκε για τις 19 Μαρτίου έπειτα από αίτημα της τράπεζας.

Η αξία των κλοπιμαίων αγγίζει τα 1.300.000 ευρώ. Όπως αναφέρει θύμα το οποίον διατηρούσε θυρίδα στην τράπεζα, εκεί φύλαγε οικογενειακά κειμήλεια ανεκτίμητης συναισθηματικής αξίας.

“Έξι χρόνια μετά εξακολουθώ να αναμένω δικαίωση τόσο ως προς τον δράστη όσο και προς την ευθύνη της τράπεζας.” τονίζει το θύμα.