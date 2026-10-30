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Πήλιο: Πέντε άτομα στο νοσοκομείο μετά από

κατανάλωση μανιταριών
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
30/10/2026 13:42
Πήλιο: Πέντε άτομα στο νοσοκομείο μετά από
PHOTO/ AP- Ebrahim Noroozi

Πέντε άτομα, νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Βόλου, μετά από κατανάλωση  δηλητηριωδών μανιταριών, που συνέλεξαν από περιοχή του Πηλίου.

Όπως αναφέρει το magnisianews.gr, τα πέντε άτομα κατανάλωσαν τα μανιτάρια, ωστόσο λίγες ώρες αργότερα εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης, με αποτέλεσμα να κριθεί απαραίτητη η μεταφορά τους στο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, όλοι εξακολουθούν να νοσηλεύονται, χωρίς ωστόσο η κατάσταση της υγείας τους να προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία.

 

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