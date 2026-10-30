Στάθης Ματζώρος: Η συγκινητική εξομολόγηση του πατέρα του

14 μήνες μάχης για τον αγαπημένο ηθοποιό Στάθη Μαντζώρο

Συγκινεί πατέρας του ηθοποιού. Όπως λέει, η κατάσταση της υγείας του ηθοποιού είναι σταθερή. “Εγώ είμαι πολύ θρήσκος, πιστεύω στην παναγία και οτι ο Στάθης μας θα συνέλθει”, εξομολογείται.

Εξηγεί πως η κατάσταση της υγείας του δεν απαιτεί χειρουργείο αλλά υπάρχει η σκέψη να μεταβεί ο ηθοποιός στο εξωτερικό, σε κέντρο αποκατάστασης. ‘Όπως λέει οποιαδήποτε βοήθεια οικονομική φύσεως είναι καλοδεχούμενη.

“Σας παρακαλώ όποιος έχει την ευχαρίστηση να βοηθήσει οικονομικά τον Στάθη μας για να πάει στο εξωτερικό, χρειαζόμαστε βοήθεια”.

Υπενθυμίζεται πως ο Στάθης Μαντζώρος υπέστη βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο το 2025.