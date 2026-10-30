Κρήτη: 2 συλλήψεις για 135 δενδρύλλια κάνναβης σε θερμοκήπιο

Δύο άνδρες συνελήφθησαν σε περιοχή του Ηρακλείου, έπειτα από επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, για καλλιέργεια 135 δενδρυλλίων κάνναβης και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε επίσης ότι ο ένας από τους κατηγορούμενους διέμενε στη χώρα χωρίς τα απαιτούμενα νόμιμα έγγραφα.

Θερμοκήπιο στο Ηράκλειο και κρυμμένα δενδρύλλια κάνναβης

Η έρευνα ξεκίνησε από πληροφορίες που αξιοποίησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε στοχευμένες ενέργειες και εντόπισαν θερμοκήπιο, το οποίο φέρεται να διατηρούσαν από κοινού οι δύο συλληφθέντες.

Στον χώρο γύρω από την εγκατάσταση, κοντά στην είσοδο, βρέθηκαν 135 δενδρύλλια κάνναβης. Τα φυτά ήταν κρυμμένα κάτω από πυκνή βλάστηση και είχαν τοποθετηθεί σε πλαστικά γλαστράκια σποράς.

Τα δενδρύλλια είχαν ύψος έως 15 εκατοστά και, κατά τα στοιχεία της έρευνας, προορίζονταν για περαιτέρω ανάπτυξη.

Κατάσχεση κυνηγετικού όπλου και κινητών τηλεφώνων

Ακολούθησαν έρευνες στις κατοικίες των δύο ανδρών, καθώς και σωματικοί έλεγχοι. Οι Αρχές κατέσχεσαν ένα μονόκαννο κυνηγετικό όπλο, για το οποίο δεν υπήρχε η προβλεπόμενη άδεια κατοχής, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα.

Κατά την εξακρίβωση των στοιχείων των συλληφθέντων, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο ένας από αυτούς βρισκόταν και διέμενε παράνομα στην Ελλάδα.

Στο ΠΑΓΝΗ για εργαστηριακή εξέταση τα φυτά

Τα 135 κατασχεθέντα δενδρύλλια κάνναβης θα σταλούν στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικών Επιστημών και Τοξικολογίας του ΠΑΓΝΗ για εργαστηριακή εξέταση.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.