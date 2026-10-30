Ραφήνα: Νεκρός 30χρονος σε υπαίθριο χώρο

Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου ένας άνδρας 30 ετών στη Ραφήνα, προκαλώντας κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών. Ο 30χρονος, που ήταν κάτοικος της περιοχής, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε υπαίθριο χώρο στη Λεωφόρο Φλέμινγκ, κοντά σε επιχείρηση.

Ο χώρος όπου εντοπίστηκε περιγράφεται ως αυλή κοντά στην επιχείρηση, ενώ υπάρχει αναφορά και για υπαίθριο πάρκινγκ στην περιοχή.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο μετά τον εντοπισμό του άνδρα και ξεκίνησαν τη συλλογή στοιχείων και μαρτυριών. Η έρευνα επικεντρώνεται στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 30χρονος.

Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες δεν δείχνουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια του θανάτου.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από την Αστυνομία. Οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τα ευρήματα από τον χώρο και τις μαρτυρίες που συλλέγονται, ώστε να διαμορφωθεί πλήρης εικόνα για το περιστατικό.