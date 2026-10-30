Κόρινθος: ΙΧ αναποδογύρισε μετά από πρόσκρουση στις μπάρες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Αλμυρή Κορινθίας, όταν αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του, χτύπησε στις προστατευτικές μπάρες και αναποδογύρισε.

Από το ατύχημα τραυματίστηκε η οδηγός του οχήματος, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-Korinthos TV

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Η ανατροπή του αυτοκινήτου κινητοποίησε τις αρμόδιες δυνάμεις, που έσπευσαν στο σημείο για να συνδράμουν.

Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, εθελοντές της ομάδας Γαλατακίου, καθώς και περιπολικό του Τμήματος Τροχαίας Κορίνθου.

Η τραυματισμένη οδηγός παραλήφθηκε από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Την ίδια ώρα, η Τροχαία Κορίνθου έχει αναλάβει την προανάκριση για το περιστατικό.

Πηγή φωτογραφίας: Korinthos TV