Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και έκλεψαν ηλικιωμένη

Στη σύλληψη δύο ανδρών που εξαπάτησαν ηλικιωμένη στα Ιωάννινα, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, προχώρησε η Αστυνομία.

Οι δύο κατηγορούμενοι κατάφεραν να της αποσπάσουν κοσμήματα αξίας περίπου 13.000 ευρώ και 345 ευρώ σε μετρητά.

Η απάτη ξεκίνησε με ένα τηλεφώνημα. Άγνωστος επικοινώνησε με την ηλικιωμένη και συστήθηκε ως υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ. Της είπε ότι υπήρχε κίνδυνος λόγω υπερφόρτωσης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και ότι μπορούσε να προκληθεί βραχυκύκλωμα και φωτιά.

Με αυτό το πρόσχημα, την έπεισε να συγκεντρώσει όλα τα χρήματα και τα τιμαλφή που είχε στο διαμέρισμά της και να τα αφήσει έξω από την κατοικία της, ώστε δήθεν να τα προστατεύσει από τον κίνδυνο.

Πώς έδρασαν οι δύο κατηγορούμενοι

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δύο συλληφθέντες ήταν μέλη συμμορίας που είχε συγκροτηθεί με σκοπό τη διάπραξη τηλεφωνικών απατών. Αφού η ηλικιωμένη πείστηκε από το τηλεφώνημα, οι δύο άνδρες πήγαν στην πολυκατοικία της για να παραλάβουν τα αντικείμενα αξίας.

Ο ένας παρέμεινε στον χώρο, επιτηρώντας την περιοχή, ενώ ο δεύτερος πήρε τη σακούλα που είχε αφήσει η γυναίκα στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Μέσα βρίσκονταν χρυσαφικά αξίας περίπου 13.000 ευρώ, καθώς και 345 ευρώ σε μετρητά. Με αυτόν τον τρόπο οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν την περιουσία της ηλικιωμένης, εκμεταλλευόμενοι την ανησυχία της για την ασφάλεια του σπιτιού της.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα.