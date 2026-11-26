Η φοιτητική ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «iGEM Thessaloniki», κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Συνθετικής Βιολογίας «iGEM Competition 2026», για τη θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι από τις 13 έως τις 16 Νοεμβρίου.

Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν περισσότερες από 400 ερευνητικές ομάδες από όλο τον κόσμο, παρουσιάζοντας τις καινοτόμες επιστημονικές τους προτάσεις.

Το καινοτόμο πρότζεκτ

Η ομάδα του ΑΠΘ συμμετείχε με το ερευνητικό έργο «AETh3R», το οποίο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μιας στοχευμένης θεραπευτικής προσέγγισης για τον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, την πιο συχνή μορφή της συγκεκριμένης νόσου.

Το πρότζεκτ αξιοποιεί τεχνικές Συνθετικής Βιολογίας. Στόχος είναι η ταυτόχρονη αποικοδόμηση δύο πρωτεϊνών, της KRAS και της MDM2, οι οποίες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των όγκων. Η συγκεκριμένη διπλή στόχευση συνιστά μια καινοτόμο προσέγγιση στον τομέα της ογκολογίας.

Οι χρυσοί ερευνητές

Η φετινή επιτυχία έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά σημαντικών διακρίσεων για την ομάδα, η οποία διατηρεί σταθερή παρουσία στον διεθνή διαγωνισμό από το 2017. Συγκεκριμένα, έχει κατακτήσει χρυσό μετάλλιο το 2017, το 2019 και το 2025, ενώ το 2018, το 2022, το 2023 και το 2024 απέσπασε ασημένιο μετάλλιο.

Η φετινή αποστολή αποτελείται από οκτώ προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες και έναν μεταπτυχιακό φοιτητή, οι οποίοι προέρχονται από τέσσερα Τμήματα και ένα Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

Στην ομάδα συμμετέχουν από το Τμήμα Ιατρικής η Ερρικέττη-Θεοδώρα Μούμκα, ο Ηλίας-Ευάγγελος Θεοχάρους, ο Ταξιάρχης Κοσμάς και η Άννα Φιλινδρή, από το Τμήμα Βιολογίας η Μαργαρίτα Παπαστεργίου, από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ο Δημήτριος Κουκνάκος και η Ηρώ-Φωτεινή Παπαζάχου, από το Τμήμα Γεωπονίας η Ειρήνη-Μελίτα Λαμπροπούλου, καθώς και ο Αλέξανδρος Βλάχος από το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Βιοϊατρικής Μηχανικής.

Επιστημονικός υπεύθυνος της ομάδας για έκτη συνεχόμενη χρονιά είναι ο καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ και συντονιστής της διεπιστημονικής ομάδας Λειτουργικής Πρωτεϊνωματικής Ανάλυσης και Βιολογίας Συστημάτων (FunPATh) του ΚΕΔΕΚ, Μιχαήλ Αϊβαλιώτης. Την καθοδήγηση των φοιτητών ανέλαβαν επίσης οι εκπαιδεύτριες και διδακτόρισσες του Τμήματος Ιατρικής, Δρ. Κωνσταντίνα Ψαθά και Δρ. Στεφανία Μανιάτση.