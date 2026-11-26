Η 5η λέμβος με μετανάστες που εντοπίζεται από τα ξημερώματα ανοιχτά της Κρήτης

Περίπου 53 αλλοδαποί εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε λέμβο, 18 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη, σε επιχείρηση υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.

Στον εντοπισμό τους συνέβαλε μη επανδρωμένο μέσο της Frontex, ενώ οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του Λιμενικού, με τη συνδρομή δύο παραπλεόντων δεξαμενόπλοιων.

Οι 53 αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Το περιστατικό απότελεί την πέμπτη λέμβο με μετανάστες που εντοπίζεται από τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κρήτης, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή χαρακτηρίζονται από βόρειους ανέμους έντασης 2 μποφόρ.