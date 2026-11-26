Για πρώτη φορά μετά από 26 χρόνια θα πραγματοποιηθεί συνολικός καθαρισμός στις σήραγγες του Μετρό της Αθήνας.

Η ΣΤΑΣΥ προχωρά στην υλοποίηση του έργου στις Γραμμές 2 και 3, με στόχο την απομάκρυνση της σκόνης, της άμμου και άλλων ρύπων που έχουν συσσωρευτεί στα τοιχώματα και στο δάπεδο των σηράγγων από την έναρξη λειτουργίας του δικτύου.

Το έργο αφορά την πλύση ολόκληρης της διατομής των σηράγγων και αποσκοπεί στη βελτίωση της περιβαλλοντικής υγιεινής και του μικροκλίματος. Όπως επισημαίνεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού, μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί πλύση σε όλο το τμήμα της σήραγγας που βρίσκεται πάνω από το επίπεδο των γραμμών.

Οι εργασίες θα καλύψουν περίπου 71.000 χιλιόμετρα μονής γραμμής στις δύο γραμμές του Μετρό. Ο καθαρισμός θα περιλαμβάνει τις οροφές και τους τοίχους των σηράγγων, εκτός από τις περιοχές των σταθμών, αλλά και τους πεζόδρομους, τις πινακίδες, τους χειρολισθήρες και τους σωλήνες πυρόσβεσης.

Παράλληλα, θα καθαριστούν τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας και ολόκληρη η κλίνη τροχιάς. Στις εργασίες περιλαμβάνονται η ηλεκτροφόρος ράβδος μαζί με τα προστατευτικά καλύμματά της, οι σιδηροτροχιές, η κλίνη και τα κανάλια απόρροής.

Πότε θα γίνονται οι εργασίες

Ο καθαρισμός θα πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις νυχτερινές ώρες και συγκεκριμένα από τη 01:05 έως τις 04:30. Για την ολοκλήρωση του έργου προβλέπεται χρονικό διάστημα επτά μηνών.

Για τις ανάγκες του καθαρισμού θα χρησιμοποιηθεί ειδικό μηχάνημα, σχεδιασμένο για τις γραμμές του Μετρό. Θα διαθέτει αυτοματοποιημένη λειτουργία και δυνατότητα κίνησης και προς τις δύο κατευθύνσεις, ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις των εργασιών.

Μάλιστα, η ΣΤΑΣΥ θα μπορεί να ζητήσει και απολύμανση των σηράγγων με εγκεκριμένα προϊόντα. Για τον λόγο αυτό, ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να διαθέτει και αυτή τη δυνατότητα.