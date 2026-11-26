Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα αιτήσεων για το Achaia Pass. Το πρόγραμμα χορηγεί ψηφιακή κάρτα 150 ευρώ για διαμονή, εστίαση και τοπικές μεταφορές σε επιλεγμένες περιοχές στην Αχαΐα.

H συγκεκριμένη δράση αποσκοπεί στη στήριξη της εγχώριας τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας των περιοχών, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2025.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή αιτήσεων μέχρι και την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου (ώρα: 23: 59).

Ποιοί οι προορισμοί;

Κάθε αιτών επιλέγει έναν από τους δύο προορισμούς του προγράμματος:

Achaia Pass Α 2026 για περιοχές του Δήμου Πατρέων, με βάση τους ταχυδρομικούς κώδικες που ορίζει η απόφαση. Achaia Pass Β 2026 για επιλέξιμες περιοχές των Δήμων Δυτικής Αχαΐας και Ερυμάνθου.

Πρόκειται να εκδοθούν:

667 κάρτες των 150,00 ευρώ για το Achaia Pass A (Α’ φάση : 834, Β’ φάση : 833)

κάρτες των για το (Α’ φάση : 834, Β’ φάση : 833) 666 κάρτες των 150,00 ευρώ για το Achaia Pass Β (Α’ φάση : 833, Β’ φάση : 833)

Πότε θα χρησιμοποιηθούν οι επιδοτήσεις; Οι ψηφιακές κάρτες θα κατανεμηθούν σε δύο χρονικές περιόδους: Πρώτη φάση: Δεκέμβριος 2026 – Ιανουάριος 2027 .

φάση: . Δεύτερη φάση: Μάρτιος – Απρίλιος 2027.

Ποιοί είναι οι δικαιούχοι;

Η δράση δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια και μέσω αυτής, 3.333 πολίτες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 680.000,00 ευρώ.

Αίτηση για το Achaia Pass 2026 έχουν δικαίωμα να υποβάλουν, όσοι πολίτες:

Είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με βάση την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το έτος 2025,

Δεν διαθέτουν κύρια κατοικία στους επιλεγμένους προορισμούς

Δεν είναι ωφελούμενοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2025-2026 ή του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027

Πώς γίνεται η αίτηση;

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet. Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν σε ΚΕΠ.

Κατά την αίτηση, ο χρήστης επιβεβαιώνει τα στοιχεία που αντλούνται από την ΑΑΔΕ, δηλώνει κινητό τηλέφωνο και email, επιλέγει προορισμό και φάση συμμετοχής στην κλήρωση, καθώς και τον χρηματοπιστωτικό φορέα για την έκδοση της ψηφιακής κάρτας.

Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης της αίτησης και υποβολής νέας. Ωστόσο, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να διατηρεί μία ενεργή αίτηση κάθε φορά.

Οι τελικοί δικαιούχοι θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης που θα διενεργηθεί από το φορέα υλοποίησης, ενώ τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Για τους δικαιούχους θα εκκινήσει η διαδικασία έκδοσης της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας εντός 2 εργασίμων ημερών πριν την έναρξη της εκάστοτε φάσης.

Μετά την έκδοση, ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών ενημερώνει τον δικαιούχο για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει για την ενεργοποίηση της κάρτας.