Έκλεψε Ι.Χ. και έκανε ελιγμούς για να ξεφύγει

Στη σύλληψη ενός ανηλίκου στη Θεσσαλονίκη προχώρησε χθες το μεσημέρι η αστυνομία, μετά από μια επεισοδιακή καταδίωξη.

Ο 17χρονος κατηγορείται μαζί με έναν ακόμη ανήλικο για 23 κλοπές σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας μέσα σε διάστημα 13 ημερών. Οι περιοχές περιλαμβάνουν τους Δήμους Χαλκηδόνος, Παιονίας Κιλκίς, Δήμου Πέλλας, Αλεξάνδρειας και Βέροιας Ημαθίας.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον νεαρό σε περιοχή της Χαλκηδόνας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο ανήλικος στη θέα των αστυνομικών τράπηκε πεζός σε φυγή, ενώ ακολούθως έκλεψε ένα αυτοκίνητο με το οποίο κατευθύνθηκε προς την περιοχή της Αλεξάνδρειας, αγνοώντας ηχητικά και φωτεινά σήματα στάσης.

Ο 17χρονος πραγματοποιήσε επικίνδυνους ελιγμούς για να αποφύγει τη σύλληψη. Με τη συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξάνδρειας, το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε και ο νεαρός βρέθηκε στα χέρια των Αρχών.

Ο συλληφθείς διαπιστώθηκε ότι είχε διαφύγει από ίδρυμα ανηλίκων στον Βόλο.