Δύο λέμβοι εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Γαύδου, με αποτέλεσμα να περισυλλεγούν περίπου 95 μετανάστες.

Στην επιχείρηση συμμετείχε μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της δύναμης Frontex, ενώ υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ πραγματοποιήθηκε η περισυλλογή τους από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Η επιχείρηση ολοκληρώνεται με τη μεταφορά των περίπου 95 αλλοδαπών στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.

Στην περιοχή επικρατούν βόρειοι άνεμοι έντασης 3 μποφόρ.