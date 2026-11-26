Αποκαλυπτικοί διάλογοι της ΄΄Μαρκέλλας΄΄ με την μητέρα της ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ακόμη και στο πλυντήριο έκρυβε τα χρηματά του το κύκλωμα με τις εικονικές αποδείξεις διαμονής.Στο πλευρό της γυναίκας που φέρεται ως εγκέφαλος παρουσιάζεται από τα στοιχεία που έχει στα χέρια της η αστυνομία να βρισκόταν η μητέρα της, την οποία οι αστυνομικοί περιγράφουν ως το δεξί της χέρι. Οι συνομιλίες των δύο γυναικών αποκαλύπτουν όχι μόνο τη διαχείριση των εισπράξεων, αλλά και τις οικονομικές ανάγκες της επιχείρησης, τις επενδύσεις και τα ποσά που έπρεπε να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα.

Σε μία από τις συνομιλίες της με τη μητέρα της ζητάει να της εξασφαλίσει 40.000 ευρώ, καθώς, όπως εξηγεί, δεν μπορούσαν να συγκεντρωθούν οι εισπράξεις λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Μαρκέλλα: «Να σου πω, βγάλε μου λεφτά. Γιατί η Μαρία δεν μπορεί να μαζέψει ταμείο, επειδή είναι κλειστοί οι δρόμοι με τους αγρότες. Κάνα σαραντάρι (40.000) θα μου βγάλεις».

Σε άλλη συνομιλία συζητάει για χρήματα που βρίσκονται ήδη διαθέσιμα και ζητάει επιπλέον ποσό για την κάλυψη φορολογικών υποχρεώσεων.

Μαρκέλλα: «Δεν μου λες, πόσα λεφτά μου έχεις βγάλει από τα έτοιμα; Εξήντα (60.000); Σαράντα (40.000) και είκοσι (20.000); Ναι, πρέπει να μου βγάλεις να πληρώσω τους φορολογικούς. Ενα εικοσάρικο (20.000) τουλάχιστον […] Ενα δεκάρικο (10.000) βγάλε μου».

Κρυψώνα το … Πλυντήριο

Μαρκέλλα: «Λεφτά βγάλε μου για αύριο γιατί δεν έχω άλλα. Α, περίμενε, όχι, θα σου πω γιατί μ… λέω. Εχω στο πλυντήριο 20 χιλιάρικα, 17 νομίζω, θα πάω να δω τώρα».

Μητέρα Μαρκέλλας: «Κοίτα μην ξεχαστείς και βάλεις το πλυντήριο».

Μαρκέλλα: «Οχι, μωρέ, απλά τα βάζω διάσπαρτα και δεν τα θυμάμαι τώρα και πρέπει να ψάξω πάλι το σπίτι να δω».

Και οι συνομιλίες συνεχίζονται ….

Μαρκέλλα: «Δεν θέλω άλλα τώρα, γιατί θα πάρω και ταμεία από πάνω. Δεν θέλω, άσ’ τα. Κάποια στιγμή μόνο να πάρω τη σιδεριά που έχω παραγγείλει να μου βάλετε, για να μπορείτε κι εσείς να φεύγετε πιο άνετα».

Μητέρα Μαρκέλλας: «Παιδάκι μου, εγώ σ’ το είπα και την άλλη φορά. Τακτοποίησέ το».

Μαρκέλλα: «Ε ναι, μωρέ, κάτσε τώρα, μου λείπει ένα εξάρτημα και δεν θέλω να του πω ότι το θέλω. Πρέπει να πάω να το πάρω».