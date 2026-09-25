Δρέπανο Ηγουμενίτσας: Συναγερμός για διαρροή υγραερίου

Σε αποκλεισμό του δρόμου προς το Δρέπανο προχώρησε η Αστυνομία στην Ηγουμενίτσα, μετά από πιθανό περιστατικό διαρροής υγραερίου.

Στην περιοχή έγινε αντιληπτή έντονη οσμή υγραερίου, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πιθανή διαρροή.

Για προληπτικούς λόγους, η κυκλοφορία διακόπηκε από το ύψος του γηπέδου έως τη διασταύρωση με τις Εργατικές Κατοικίες.

Στο σημείο βρίσκεται η Πυροσβεστική Υπηρεσία, που πραγματοποιεί ελέγχους για να εντοπίσει την πηγή της διαρροής και να διασφαλίσει την περιοχή.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το περιστατικό φέρεται να βρίσκεται κοντά σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Οι οδηγοί καλούνται να μην κινούνται προς το συγκεκριμένο σημείο και να ακολουθούν τις οδηγίες των αστυνομικών.

Η επιχείρηση των αρμόδιων αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ αναμένονται νεότερα στοιχεία για την κατάσταση στην περιοχή.

Πηγή:thespro.gr