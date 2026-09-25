Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 41χρονου για μεταφορά μεταναστών

Χειροπέδες σε έναν 41χρονο οδηγό αυτοκινήτου πέρασαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρεται να μετέφερε δύο παράτυπους μετανάστες. Ο άνδρας εντοπίστηκε να κινείται στην Παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας και επιχείρησε να ξεφύγει από τον αστυνομικό έλεγχο.

Επιχείρησε να διαφύγει αναπτύσσοντας ταχύτητα

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 41χρονος βρισκόταν με το αυτοκίνητό του στην Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Καβάλας, όταν αντιλήφθηκε τον έλεγχο των αστυνομικών.

Τότε πάτησε γκάζι και προσπάθησε να απομακρυνθεί, αναπτύσσοντας ταχύτητα. Οι αστυνομικοί τον καταδίωξαν και κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα στο ύψος του Καβαλαρίου.

Εντοπίστηκαν δύο αλλοδαποί στο αυτοκίνητο

Κατά τον έλεγχο του αυτοκινήτου, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο εσωτερικό του δύο αλλοδαπούς, οι οποίοι δεν είχαν τα απαραίτητα έγγραφα.

Ο 41χρονος οδηγός μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.