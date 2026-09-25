Κοζάνη: Συνελήφθη 50χρονος με ένταλμα για κλοπές

Στη σύλληψη ενός 50χρονου ημεδαπού προχώρησαν το χθες το μεσημέρι οι αστυνομικές αρχές στην Κοζάνη. Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για παραβάσεις που αφορούν κλοπές.

Το ένταλμα σύλληψης

Τον 50χρονο εντόπισαν και συνέλαβαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης.

Η σύλληψη έγινε καθώς σε βάρος του υπήρχε ενεργό ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Πλημμελειοδικών Κοζάνης. Το ένταλμα αφορούσε παραβάσεις περί κλοπών.

Οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές

Μετά τη σύλληψή του, ο 50χρονος οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, όπως προβλέπεται για την περαιτέρω διαδικασία.