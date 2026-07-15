Εξιτήριο για την Αφροδίτη Νέστορα
Εξιτήριο πήρε η Αφροδίτη Νέστορα μετά από 13 ημέρες νοσηλείας στο Γενικο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» .
Η Αφροδίτη Νέστορα είχε τραυματιστεί σοβαρά μετά την φονική εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη.
Διαβάστε παρακάτω το Ιατρικό ανακοινωθέν :
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
Σχετικά με την κατάσταση της υγείας της κας Αφροδίτης Νέστορα και μετά την επίσημη ενημέρωση από τη θεράπουσα ιατρό της, σας γνωρίζουμε ότι:
Η ασθενής νοσηλεύτηκε από τις 2 Ιουλίου 2026 στη Μονάδα Εγκαυμάτων και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας της εφαρμόστηκε η ενδεδειγμένη υποστηρικτική θεραπευτική αντιμετώπιση. Η κλινική της πορεία υπήρξε σταθερή με σταδιακή βελτίωση. Με βάση την παρούσα κλινική εικόνα δεν κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω νοσηλεία της και η ασθενής εξέρχεται από το Νοσοκομείο σε καλή γενική κατάσταση.
Στην ασθενή έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες και θα ακολουθήσει στενή παρακολούθηση στα Εξωτερικά Ιατρεία του Τμήματος.
Από τη Διοίκηση
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις