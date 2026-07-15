Εξιτήριο για την Αφροδίτη Νέστορα

Εξιτήριο πήρε η Αφροδίτη Νέστορα μετά από 13 ημέρες νοσηλείας στο Γενικο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» .

Η Αφροδίτη Νέστορα είχε τραυματιστεί σοβαρά μετά την φονική εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε παρακάτω το Ιατρικό ανακοινωθέν :

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

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Σχετικά με την κατάσταση της υγείας της κας Αφροδίτης Νέστορα και μετά την επίσημη ενημέρωση από τη θεράπουσα ιατρό της, σας γνωρίζουμε ότι:

Η ασθενής νοσηλεύτηκε από τις 2 Ιουλίου 2026 στη Μονάδα Εγκαυμάτων και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας της εφαρμόστηκε η ενδεδειγμένη υποστηρικτική θεραπευτική αντιμετώπιση. Η κλινική της πορεία υπήρξε σταθερή με σταδιακή βελτίωση. Με βάση την παρούσα κλινική εικόνα δεν κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω νοσηλεία της και η ασθενής εξέρχεται από το Νοσοκομείο σε καλή γενική κατάσταση.

Στην ασθενή έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες και θα ακολουθήσει στενή παρακολούθηση στα Εξωτερικά Ιατρεία του Τμήματος.

Από τη Διοίκηση