Τροχαίο σημειώθηκε κατά τις πρωινές ώρες στην Θεσσαλονίκη, στον κυκλικό κόμβο έξω από τα ΚΤΕΛ Μακεδονίας.

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες το όχημα φαίνεται να εξετράπει της πορείας του και ντελαπάρισε στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο οδηγός της νταλίκας φαίνεται να είναι καλά στην υγεία του.

Το όχημα μετατοπίστηκε καθώς έστριβε, με αποτέλεσμα το βάρος του να το ρίξει στο οδόστρωμα.