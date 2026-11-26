Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά – Το επίκεντρο κοντά στη Σάμη
Σεισμός μεγέθους 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Κεφαλονιά.
Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 20:07, με επίκεντρο την περιοχή βορειοανατολικά της Σάμης.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο εντοπίστηκε σε απόσταση 5 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της Σάμης Κεφαλονιάς.
Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 10,4 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της σεισμολογικής καταγραφής.
Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί από τη σεισμική δόνηση.
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