Νέες εξελίξεις σημειώθηκαν στην εξαφάνιση του 24χρονου Βούλγαρου στο Κάτω Νευροκόπι Δράμας, καθώς ο 50χρονος εργοδότητης του φαίνεται να ομολόγησε ότι τον σκότωσε.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 50χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 24χρονο με την καραμπίνα του και επέδειξε το σημείο όπου έθαψε την σορό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του δράστη. Κατά την διάρκεια της έρευνας συνειδητοποίησαν ότι έλειπε από το σπίτι η καραμπίνα που είχε δηλωμένη. Έτσι οι αστυνομικοί επίκεντρωσαν την έρευνα τους στον 50χρονο, ξεκλειδώνοντας την ομολογία του.

Επίσης, ο 50χρονος είχε ισχυριστεί αρχικά ότι την ώρα εξαφάνισης του 24χρονου είχε πάει σε ένα ΑΤΜ. Ωστόσο, οι αρχές διαπίστωσαν στη συνέχεια ότι οι ισχυρισμοί του δεν ίσχυαν.

Στα πλαίσια της έρευνας η αστυνομία συνέλαβε επίσης και τον 23χρονο ανιψιό του 50χρονου.

Η αστυνομία συνεχίζει να διερευνά την υπόθεση.