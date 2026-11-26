Συνολικά 135 περιστατικά που συνδέονται, κατά την καταγραφή της Ελληνικής Αστυνομίας, με Ρομά καταγράφηκαν από την 1η έως και την 25η Νοεμβρίου σε περιοχές που γειτνιάζουν με οικισμούς τους.

Τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. αποτυπώνουν υποθέσεις που αφορούν από διατάραξη της καθημερινότητας και συμπλοκές έως κλοπές, ρευματοκλοπές και πολεοδομικές παραβάσεις.

Η καταγραφή αφορά περιστατικά που επηρέασαν κατοίκους και επαγγελματίες στις γύρω περιοχές, ενώ οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν και σε συλλήψεις σε υποθέσεις οικοδομικών εργασιών χωρίς τις απαιτούμενες άδειες.

40 περιστατικά διατάραξης και πέντε συμπλοκές

Από τις υποθέσεις που περιλαμβάνονται στα στοιχεία της αστυνομίας, οι 40 αφορούσαν διατάραξη της κοινής ησυχίας και της καθημερινότητας των κατοίκων. Σε αυτές αναφέρονται ενοχλήσεις περαστικών, φασαρίες και άσκοποι πυροβολισμοί.

Η ΕΛ.ΑΣ. κατέγραψε επίσης πέντε περιπτώσεις συμπλοκών, είτε μεταξύ Ρομά είτε με άλλους πολίτες. Σε ορισμένες από αυτές τις υποθέσεις καταγράφηκαν επιθέσεις με μαχαίρια.

Διαρρήξεις και συλλήψεις για εργασίες χωρίς άδεια

Στο ίδιο χρονικό διάστημα αναφέρθηκαν επτά διαρρήξεις κατοικιών. Παράλληλα, σε δέκα περιπτώσεις αστυνομικοί προχώρησαν σε συλλήψεις για οικοδομικές εργασίες που πραγματοποιούνταν χωρίς τις απαραίτητες άδειες.

Οι συγκεκριμένες υποθέσεις αφορούσαν, όπως αναφέρεται στα στοιχεία, καταπατήσεις περιουσιών και στη συνέχεια ανέγερση αυθαίρετων κατασκευών.

Ο μεγαλύτερος όγκος των καταγεγραμμένων υποθέσεων αφορούσε κλοπές και άλλες μορφές παραβατικότητας. Συγκεκριμένα, 74 υποθέσεις συνδέθηκαν με ρευματοκλοπές, κλοπές νερού, κλοπές από περαστικούς και αφαιρέσεις προϊόντων ή χρημάτων από μικρά καταστήματα, όπως ψιλικατζίδικα.