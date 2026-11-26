Ολοκληρώθηκε με επιτυχία μια νέα μεγάλη επιχείρηση επαναπατρισμού μέσω ναυλωμένης πτήσης (charter) του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ). Η επιχείρηση εντάσσεται στο πρόγραμμα Υποβοηθούμενης Εθελούσιας Επιστροφής και Επανένταξης (AVRR), το οποίο υλοποιεί το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με τη συγχρηματοδότηση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕΥ), και αφορούσε 114 παράτυπους μετανάστες από 9 χώρες της Ασίας και της Αφρικής.

Το εγχείρημα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά. Οι συμμετέχοντες ζούσαν κατά κύριο λόγο χωρίς νόμιμα έγγραφα εντός των ελληνικών πόλεων, με αποτέλεσμα η αποχώρησή τους να προσφέρει άμεση ανακούφιση στις τοπικές κοινωνίες.

Επιπλέον, καταγράφεται μια ξεκάθαρη αλλαγή στη σύνθεση των ατόμων που επιλέγουν το πρόγραμμα: ενώ παλαιότερα κυριαρχούσαν οι πολίτες της Γεωργίας, πλέον παρατηρείται έντονη συμμετοχή από χώρες που βρίσκονται στο επίκεντρο του επιχειρησιακού σχεδιασμού του Υπουργείου, όπως η Συρία, το Μπαγκλαντές, το Πακιστάν και η Αίγυπτος.

Κατά την αναχώρηση της πτήσης από το αεροδρόμιο παρευρέθηκε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ο οποίος τόνισε: «Η αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης αποτελεί κεντρική μας προτεραιότητα. Μέσα από την εφαρμογή του δόγματος “φυλακή ή επιστροφή”, βάσει του οποίου όσοι βρίσκονται παράνομα στη χώρα οδηγούνται στη φυλακή, οι εθελούσιες αποχωρήσεις μέσω του ΔΟΜ έχουν σημειώσει άνοδο 54%. Η χθεσινή πτήση των 114 ατόμων από 9 ασιατικές και αφρικανικές εθνικότητες είναι η μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. Οι επιστροφές αποτελούν το μεγάλο μας στοίχημα και πλέον βλέπουμε τις αποχωρήσεις να αυξάνονται και τις μεταναστευτικές ροές να υποχωρούν».