Συναγερμός σήμανε στις Αρχές, καθώς ναυτιλιακή εταιρεία δέχθηκε απειλητικό τηλεφώνημα για ύπαρξη βόμβας στο πλοίο Blue Star Paros.

Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί, την ώρα που το πλοίο είχε ξεκινήσει το προγραμματισμένο του δρομολόγιο από Πειραιά για Σύρο-Τήνο-Μύκονο.

Το πλοίο τροποποίησε την πορεία του κατόπιν εντολής του Λιμενικού, ώστε να υποβληθεί σε έλεγχο από πυροτεχνουργούς, την Ελληνική Ακτοφυλακή και σκύλο ανίχνευσης εκρηκτικών μηχανισμών στο λιμάνι του Λαυρίου.

Το πλοίο μετέφερε 259 επιβάτες, τα 65 μέλη του πλήρωματος, 29 Ι.Χ. αυτοκίνητα, 8 δίκυκλα και 24 φορτηγά.



Στο λιμάνι του Λαυρίου μεταβαίνουν κλιμάκιο της Πυροσβεστικής και του E.K.A.B.