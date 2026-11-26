Αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις καταγράφηκαν το πρωί της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίστηκαν στη Λεωφόρο Κηφισού και στην Αττική Οδό, ενώ επιβαρυμένοι ήταν δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας, η Κηφισίας, η Κατεχάκη, η Βουλιαγμένης και η Παραλιακή.

Η κυκλοφορία στον Κηφισό ήταν αυξημένη και στα δύο ρεύματα, με το μποτιλιάρισμα να εκτείνεται από τις περιοχές του Αιγάλεω και του Περιστερίου έως τη Νέα Ιωνία και τον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, οι καθυστερήσεις ξεπερνούσαν τα 30 λεπτά από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας. Στην έξοδο προς Λαμία καταγράφονταν καθυστερήσεις από 5 έως 10 λεπτά.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι οδηγοί αντιμετώπιζαν καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στην έξοδο προς Λαμία και 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας έως την Κηφισίας.

Μεγαλύτερη επιβάρυνση υπήρχε επίσης στη διαδρομή από τις Αχαρνές και τη Μεταμόρφωση προς το Μαρούσι και τα Βριλήσσια.

Κίνηση σε Κηφισίας, Μεσογείων και κέντρο Αθήνας

Χαμηλές ταχύτητες καταγράφηκαν στη Λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στις περιοχές του Χαλανδρίου και του Αμαρουσίου, καθώς και στη Λεωφόρο Κατεχάκη. Προβλήματα αναφέρθηκαν και στη Μεσογείων.

Στο κέντρο της Αθήνας υπήρχε συμφόρηση στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, στο Μεταξουργείο και στην πλατεία Καραϊσκάκη. Αυξημένη κίνηση σημειώθηκε ακόμη στην άνοδο της Λεωφόρου Συγγρού, στην άνοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και στη Λεωφόρο Αθηνών.

Καθυστερήσεις καταγράφηκαν επίσης στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στα σημεία της Γλυφάδας, του Ελληνικού, του Αλίμου και της Δάφνης. Στη Λεωφόρο Ποσειδώνος τα οχήματα κινούνταν με χαμηλές ταχύτητες έως το ύψος του Αλίμου, ενώ επιβαρυμένη ήταν η Παραλιακή στην Καλλιθέα και στον Άλιμο.

Προβλήματα εμφανίστηκαν ακόμη στην Περιφερειακή Υμηττού, στο ύψος του Καρέα, και στη Λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου. Στην περιοχή του Κορωπίου είχε επισημανθεί κλειστός δρόμος με σήμανση απαγόρευσης διέλευσης.