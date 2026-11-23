Τροχαίο ατύχημα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το όχημα, που μετέφερε ένα βρέφος και τη μητέρα του, συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο στη συμβολή των οδών Ιασωνίδου και Εγνατίας.

Φωτογραφία/thestival.gr/

Το ασθενοφόρο είχε ξεκινήσει από την Κατερίνη με προορισμό το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το βρέφος είχε καταπιεί ξένο σώμα και κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Παρά τη σύγκρουση, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από το τροχαίο. Για τη συνέχιση της διακομιδής κινητοποιήθηκε δεύτερο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη μητέρα και το παιδί.

Η μεταφορά τους στο Ιπποκράτειο ολοκληρώθηκε με το δεύτερο όχημα, ώστε το βρέφος να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.