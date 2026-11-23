Στη σύλληψη ενός 13χρονου προχώρησαν οι αρχές, καθώς κατηγορείται ότι προκάλεσε φθορές στην περίφραξη ενός πάρκου στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, δρώντας από κοινού με δύο ακόμη άτομα.

Μαζί με τον ανήλικο συνελήφθη και ο 43χρονος πατέρας του, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκου.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, οι δύο συνεργοί του 13χρονου παραμένουν άγνωστοι και αναζητούνται.