Στα χέρια πιάστηκαν δύο άνδρες στο Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης, με αφορμή μια θέση στάθμευσης. Ο διαπληκτισμός εξελίχθηκε σε επεισόδιο με απειλές, ύβρεις και σωματική βία, οδηγώντας τελικά σε δύο συλλήψεις.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πρωταγωνιστές της αρχικής έντασης ήταν ένας 53χρονος και ένας 47χρονος. Η διαφωνία τους για το παρκάρισμα πήρε γρήγορα άσχημη τροπή, καθώς ο πρώτος φέρεται να απείλησε και να χτύπησε τον δεύτερο.

Στη συνέχεια, στο σημείο έφτασε ένας 42χρονος, προκειμένου να βοηθήσει τον 47χρονο. Ωστόσο, αντί να εκτονωθεί η κατάσταση, ακολούθησε νέος κύκλος έντασης. Ο 42χρονος φέρεται να απείλησε και να χτύπησε τον 53χρονο, ενώ εξύβρισε και απείλησε και τον 47χρονο.

Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Θέρμης προχώρησαν στη σύλληψη των δύο ανδρών, ηλικίας 53 και 42 ετών, αμφότερων αλβανικής καταγωγής.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση, απειλή, απλή σωματική βλάβη, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων αρχών, με αφορμή έναν καβγά που ξεκίνησε από μια θέση στάθμευσης και κατέληξε σε δύο συλλήψεις.