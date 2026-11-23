Η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη συνεχίζεται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, με το δικαστήριο να επιταχύνει τον ρυθμό των συνεδριάσεων έως τη διακοπή για τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Στη σημερινή, 51η συνεδρίαση από την έναρξη της διαδικασίας στις 23 Μαρτίου, έχουν κληθεί να καταθέσουν επιβάτες των αμαξοστοιχιών και συγγενής θύματος.

Η έδρα επιδιώκει να προχωρήσει η εξέταση των μαρτύρων πριν από την εορταστική διακοπή, καθώς απομένει σημαντικός αριθμός προσώπων από τον αρχικό κατάλογο. Παράλληλα, παραμένει σημείο διαφωνίας η περιορισμένη φυσική παρουσία των 36 κατηγορουμένων στην αίθουσα.

Τρεις και τέσσερις συνεδριάσεις την εβδομάδα

Μετά τη διακοπή δύο εβδομάδων που είχε προηγηθεί στα μέσα Νοεμβρίου, η διαδικασία επανήλθε με εντατικό πρόγραμμα. Την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν δύο συνεδριάσεις, ενώ έως τις 16 Δεκεμβρίου έχουν οριστεί τρεις ή και τέσσερις συνεδριάσεις ανά εβδομάδα.

Ο προγραμματισμός, ωστόσο, επηρεάστηκε από τις απουσίες μαρτύρων στην περασμένη συνεδρίαση της Τετάρτης. Από τα επτά πρόσωπα που είχαν κληθεί να καταθέσουν, εμφανίστηκαν μόνο δύο, γεγονός που προκάλεσε δυσφορία στην έδρα.

Αντίδραση υπήρξε και από τον πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Παύλο Ασλανίδη, ο οποίος ζήτησε καλύτερο συντονισμό ώστε να αξιοποιείται ο χρόνος των συνεδριάσεων και να περιορίζονται οι καθυστερήσεις στην εξέλιξη της δίκης.

Οι καταθέσεις επιβατών για τη σύγκρουση και τη φωτιά

Από τους 366 μάρτυρες που προβλέπεται να εξεταστούν, έχουν ήδη καταθέσει 183. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχει καταγραφεί παραίτηση από την εξέταση. Μεγάλο μέρος των μαρτύρων που έχουν περάσει από το δικαστήριο είναι συγγενείς ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα.

Στις τελευταίες συνεδριάσεις, η εξέταση επικεντρώνεται ιδιαίτερα στους επιβάτες που επέβαιναν στα τρένα και μπορούν να περιγράψουν όσα συνέβησαν πριν και μετά τη σύγκρουση.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου θέτει ερωτήματα για την ταχύτητα της αμαξοστοιχίας λίγο πριν από το δυστύχημα, καθώς και για το εάν είχε πραγματοποιηθεί στάση μετά τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λάρισας.

Οι μάρτυρες καλούνται επίσης να δώσουν στοιχεία για την ένταση και τη διάρκεια της φωτιάς που ακολούθησε τη σύγκρουση, αλλά και για το εάν αντιλήφθηκαν ασυνήθιστη οσμή μετά το συμβάν.

Απορρίφθηκε ξανά το αίτημα για αυτοπρόσωπη παρουσία

Το ζήτημα της φυσικής παρουσίας των κατηγορουμένων επανήλθε στην προηγούμενη συνεδρίαση της Πέμπτης. Ο συνήγορος συγγενών θυμάτων και τραυματιών, Λουκάς Αποστολίδης, επανέφερε αίτημα που είχε υποβληθεί από το καλοκαίρι, ζητώντας να υποχρεωθούν οι κατηγορούμενοι να εμφανίζονται αυτοπροσώπως στο δικαστήριο.

Το αίτημα στηρίχθηκε στο γεγονός ότι, από τους 36 κατηγορούμενους, στις περισσότερες συνεδριάσεις προσέρχονται στην αίθουσα μόλις δύο.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας απέρριψε εκ νέου το αίτημα, διατηρώντας την προηγούμενη κρίση του. Η πρόεδρος εξήγησε ότι, στο παρόν στάδιο της διαδικασίας, δεν έχει προκύψει λόγος που να επιβάλλει την υποχρεωτική αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων.

Η δίκη για Τέμπη συνεχίζεται με τις επόμενες καταθέσεις και με αυξημένη συχνότητα συνεδριάσεων έως τις 16 Δεκεμβρίου, ενώ η παρουσία των κατηγορουμένων παραμένει ανοιχτό ζήτημα αντιπαράθεσης.