Αυξημένη κίνηση καταγράφεται στους δρόμους της Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό, τη λεωφόρο Κηφισίας και τη Μεσογείων.

Καθυστερήσεις σημειώνονται και σε αρκετές ακόμη κεντρικές οδικές αρτηρίες, ενώ σημαντικές είναι οι αναμονές και στην Αττική Οδό.

Ειδικότερα, στον Κηφισό τα οχήματα κινούνται με δυσκολία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αυξημένη κίνηση παρατηρείται επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού, καθώς και στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα.

Προβλήματα καταγράφονται και στο Μεταξουργείο, στο ύψος της πλατείας Καραϊσκάκη, ενώ μποτιλιάρισμα σημειώνεται στην άνοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας και στη λεωφόρο Αθηνών.

Την ίδια ώρα, χαμηλές ταχύτητες επικρατούν στη λεωφόρο Ποσειδώνος, μέχρι το ύψος του Ελληνικού. Επιβαρυμένη είναι η κυκλοφορία και στη λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη, αλλά και στη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Αυξημένες είναι οι καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, με τους οδηγούς που κινούνται προς το Αεροδρόμιο να αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες.

Συγκεκριμένα, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 30 λεπτά, από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας. Επιπλέον, αναμονές 5 έως 10 λεπτών καταγράφονται στην έξοδο για Λαμία.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών σημειώνονται επίσης στην έξοδο για Λαμία.