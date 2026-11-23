Τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών προκάλεσε στη Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης ένας 58χρονος οδηγός υπό την επήρεια μέθης, ο οποίος εγκατέλειψε τον τόπο του συμβάντος προσπαθώντας να συνεχίσει κανονικά τη μέρα του, ωστόσο εντοπίστηκε λίγο αργότερα στην οικία του από αστυνομικούς.

Ο άνδρας συνελήφθη, καθώς κατά τον έλεγχο αλκοολομέτρησης διαπιστώθηκε πως οδηγούσε έχοντας καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο (με ενδείξεις 0,79 και 0,70 mg/l αντίστοιχα).