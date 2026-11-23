Με μια τομή που στοχεύει ευθέως στην καρδιά της οδικής ασφάλειας, το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών βάζει για πρώτη φορά σαφές νομοθετικό φρένο στην πρόσβαση των νέων/άπειρων οδηγών σε υπεραυτοκίνητα και ισχυρά ηλεκτρικά μοντέλα. Μέσω του άρθρου 32, το οποίο τροποποιεί το άρθρο 105 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 5209/2025), ο Έλληνας νομοθέτης εισάγει ειδικούς κανόνες για τους νέους οδηγούς, πέρα από τη γνωστή υποχρέωση τοποθέτησης του ειδικού σήματος αναγνώρισης για τον πρώτο χρόνο από την απόκτηση της άδειας. Συγκεκριμένα, η νέα παράγραφος 1Α ορίζει ρητά ότι η οδήγηση επιβατηγού αυτοκινήτου με κινητήρα μέγιστης ωφέλιμης ισχύος μεγαλύτερης από 250 κιλοβάτ (250 kW) ή 340 ίππους (340 HP) επιτρέπεται αποκλειστικά σε οδηγούς που πληρούν σωρευτικά δύο προϋποθέσεις: να έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν παρέλθει τουλάχιστον τρία έτη από την απόκτηση της άδειας οδήγησης της συγκεκριμένης κατηγορίας. Ο νομοθέτης δεν αφήνει περιθώρια χαλαρής αντιμετώπισης, καθώς η παράβαση του συγκεκριμένου περιορισμού κατατάσσεται στην αυστηρότατη κατηγορία Ε4. Οι κυρώσεις για όποιον αψηφήσει τη διάταξη είναι βαριές: επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 2.000 ευρώ, συνοδευόμενο από την επί τόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 60 ημέρες. Η ελληνική ρύθμιση κινείται σε μια λογική που ήδη εφαρμόζεται —με διαφορετικές παραλλαγές— σε μεγάλα ευρωπαϊκά κράτη, τα οποία εδώ και χρόνια προσπαθούν να περιορίσουν τα θανατηφόρα τροχαία μεταξύ νέων.

Η Ιταλία αποτελεί το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα αυστηρού νομικού περιορισμού ισχύος. Σύμφωνα με το άρθρο 117 του ιταλικού Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Codice della Strada), όπως αναθεωρήθηκε στα τέλη του 2024, οι νέοι οδηγοί (neopatentati) υπόκεινται σε περιορισμούς για τα πρώτα τρία χρόνια από την έκδοση του διπλώματος. Το ιταλικό πλαφόν είναι μάλιστα πολύ χαμηλότερο από το ελληνικό: απαγορεύεται η οδήγηση οχημάτων με αναλογία ισχύος προς βάρος άνω των 75 kW ανά τόνο και, για τα επιβατικά αυτοκίνητα (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών), η μέγιστη ισχύς δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 105 kW (περίπου 143 ίππους). Οι περιορισμοί αυτοί συνδυάζονται με χαμηλότερα όρια ταχύτητας (100 χλμ./ώρα στους αυτοκινητοδρόμους) και μηδενική ανοχή στο αλκοόλ, ενώ οι παραβάτες αντιμετωπίζουν πρόστιμα έως 660 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος από δύο έως οκτώ μήνες.

Στη Γαλλία, αντίθετα, η προσέγγιση είναι πιο έμμεση αλλά εξίσου αποτελεσματική. Ο γαλλικός νόμος δεν θέτει αυστηρό ανώτατο όριο ίππων για τους νέους οδηγούς (jeunes conducteurs), αλλά θεσπίζει μια τριετή δοκιμαστική περίοδο (permis probatoire) με μειωμένο κεφάλαιο πόντων, χαμηλότερα όρια ταχύτητας και αυστηρότερο όριο αλκοόλ. Στην πράξη, τον ρόλο του «φίλτρου» για τα σπορ αυτοκίνητα αναλαμβάνει η ασφαλιστική αγορά: οι γαλλικές ασφαλιστικές εταιρείες είτε επιβάλλουν απαγορευτικά ασφάλιστρα είτε αρνούνται εντελώς να καλύψουν νέους οδηγούς σε οχήματα υψηλής ισχύος (συνήθως άνω των 90-130 ίππων).

Η ελληνική πρόβλεψη των 340 ίππων επιλέγει μια μέση οδό. Δεν αποκλείει τους νέους από τα σύγχρονα, σβέλτα οικογενειακά ή ηλεκτρικά αυτοκίνητα —όπως συμβαίνει στην Ιταλία— αλλά υψώνει ένα ξεκάθαρο τείχος προστασίας απέναντι στα καθαρόαιμα σπορ αυτοκίνητα και τα υπεραυτοκίνητα, όπου η έλλειψη οδηγικής ωριμότητας μπορεί εύκολα να αποβεί μοιραία.