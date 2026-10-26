Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για διακίνηση κάνναβης

Τρία άτομα, δύο άνδρες ηλικίας 18 και 24 ετών και μία 21χρονη γυναίκα, συνελήφθησαν το πρωί της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διακινούσε ακατέργαστη και κατεργασμένη κάνναβη μέσω ταχυδρομικών δεμάτων.

Οι συλλήψεις έγιναν στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών, ενώ κατασχέθηκαν περισσότερα από 1,4 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, 700 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, χρήματα και εξοπλισμός συσκευασίας.

Η ελεγχόμενη παράδοση και οι συλλήψεις

Η υπόθεση άρχισε όταν εντοπίστηκαν δύο νάιλον συσκευασίες με 460 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και επτά συσκευασίες με 700 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, γνωστής ως «σοκολάτα». Τα δέματα είχαν τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη.

Μετά από έγκριση του αρμόδιου εισαγγελέα, το Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών αποφάσισε να πραγματοποιηθεί επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν αρχικά τον 18χρονο, τη στιγμή που παρέλαβε το δέμα από θυρίδα εταιρείας ταχυμεταφορών. Ο 24χρονος εντοπίστηκε σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου περίμενε να παραλάβει το δέμα σε προκαθορισμένο ραντεβού.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί έκαναν έρευνα σε κατοικία, όπου εντόπισαν και συνέλαβαν την 21χρονη. Με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου «VEKTOR», εντοπίστηκε ακόμη μία συσκευασία με ένα κιλό ακατέργαστης κάνναβης σε αποθήκες εταιρείας ταχυμεταφορών. Η συσκευασία επρόκειτο να παραδοθεί σε θυρίδα για λογαριασμό του 24χρονου.

Τα ευρύματα της ΕΛ.ΑΣ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Τα ευρήματα της αστυνομίας

Συνολικά, κατασχέθηκαν 1.461,6 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και 700 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης. Οι αστυνομικοί βρήκαν επίσης δύο γυάλινα βαζάκια με 6,7 γραμμάρια κάνναβης, μία πλαστική συσκευασία με ένα γραμμάριο κάνναβης σε μορφή πάστας, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, μηχανή μέτρησης χρημάτων και συσκευή συγκόλλησης νάιλον συσκευασιών.

Στα κατασχεθέντα περιλαμβάνονται ακόμη έξι πλαστικές συσκευασίες κενού περιεχομένου, τέσσερα κινητά τηλέφωνα, 3.480 ευρώ, καθώς και μία μοτοσικλέτα που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση της παράνομης δραστηριότητας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο από τους συλληφθέντες είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια και άλλα αδικήματα. Και οι τρεις οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.