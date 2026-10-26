Ηράκλειο: Συνελήφθη 35χρονος για 2,7 κιλά κάνναβης και κοκαΐνη

Ένας άντρας συνελλήφθη για παράνομη κατοχή μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών. Σήμερα το πρωί, στο σπίτι του στο Ηράκλειο, οι αρχές βρήκαν και κατάσχεσαν πάνω από 2,7 κιλά ακατέργαστης κάνναβης. Στην κατοικία του βρέθηκε επίσης μικροποσότητα κοκαΐνης και μια ζυγαριά ακριβείας.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, στο πλαίσιο ερευνών για κατοχή, εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 35χρονο σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου, όπου και τον συνέλλαβαν.

Τα ευρήματα των αρχών

Στην κατοχή του άντρα βρέθηκαν:

2.706,03 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

ακατέργαστης κάνναβης Μικροποσότητα κοκαΐνης

Μία ζυγαριά ακριβείας

Χρηματικό ποσό 80 ευρώ, το οποίο αποδίδεται σε εγκληματική δραστηριότητα

Ένα κινητό τηλέφωνο

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου.