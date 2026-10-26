Αττική: 18 συλλήψεις για αλκοόλ στο τιμόνι σε μία εβδομάδα

Πάνω από 35.000 αλκοτέστ, 6.522 παραβάσεις και εκατοντάδες οχήματα εκτός κυκλοφορίας κατέγραψε η Τροχαία Αττικής από τις 19 έως τις 26 Οκτωβρίου.

Συνολικά 18 οδηγοί συνελήφθησαν, επειδή εντοπίστηκαν με ένδειξη αλκοόλ πάνω από 0,60 mg/l. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε κεντρικές οδικές αρτηρίες και σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο, με τη συμμετοχή αστυνομικών της Ο.Ε.Π.Τ.Α. και των Τμημάτων Τροχαίας.

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270 παραβάσεις σε 35.066 αλκοτέστ

Μέσα σε μία εβδομάδα διενεργήθηκαν 35.066 έλεγχοι αλκοολομέτρησης. Βεβαιώθηκαν 270 παραβάσεις, ενώ το ποσοστό των θετικών αποτελεσμάτων διαμορφώθηκε στο 0,77%.

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Παράλληλα, οι αστυνομικοί κατέγραψαν άλλες 6.252 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ανάμεσά τους ήταν η υπερβολική ταχύτητα, η μη χρήση κράνους, η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και η οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας.

617 οχήματα ακινητοποιήθηκαν

Οι έλεγχοι δεν περιορίστηκαν στις παραβάσεις. Συνολικά 617 οχήματα ακινητοποιήθηκαν, με τα 144 να απομακρύνονται με γερανό.

Επιπλέον, αφαιρέθηκαν 1.057 άδειες οδήγησης και 282 άδειες κυκλοφορίας.

Η εξόρμηση σχεδιάστηκε από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής της ΓΑΔΑ και διήρκεσε από τις πρώτες πρωινές ώρες της 19ης Οκτωβρίου έως τις πρώτες ώρες της 26ης Οκτωβρίου.

Η Τροχαία προαναγγέλλει ότι οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση.