Κρήτη: Γυπαετός έπεσε στην θάλασσα και πάλευε με τα κύματα

Ένα σοκαριστικό περιστατικό κατέγραψε με την κάμερά του περαστικός.

Στο βίντεο φαίνεται από μακριά ένας γύπας να παλεύει με τα κύματα. Το άτυχο ζώο έπεσε στην θάλασσα και προσπαθεί να βγει.

Σύμφωνα με όσα έγραψε στην ανάρτηση του ο άνδρας που κατέγραψε την ταλαιπωρία του πτηνού, το περιστατικό σημειώθηκε στον Καρτερό στην παραλία Τομπρούκ στην Κρήτη. Επίσης φαίνεται ότι ο άτυχος γύπας να βρίσκεται κάποιες μέρες στην περιοχή.