Ωρωπός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της «ΚΙΟΥΡΚΑ 2026»

Προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας θα ισχύσουν στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, στην περιοχή του Δήμου Ωρωπού, την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026.

Οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν λόγω της άσκησης επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποχιονισμού «ΚΙΟΥΡΚΑ 2026» και θα επηρεάσουν τις λωρίδες κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Λαμία, από το βράδυ έως τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ποιες ώρες θα κλείσουν οι λωρίδες

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, από τις 21:00 το βράδυ έως τις 03:00 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας θα διακοπεί η κυκλοφορία στην αριστερή και τη μεσαία λωρίδα, στο ρεύμα προς Λαμία.

Στη συνέχεια, από τις 22:00 το βράδυ έως τις 02:00 τα ξημερώματα, θα κλείσει και η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, στο τμήμα από τη χιλιομετρική θέση 33,250 έως τη χιλιομετρική θέση 33,500.

Οι διακοπές θα αφορούν τα οχήματα που κινούνται στα συγκεκριμένα σημεία, με εξαίρεση εκείνα που θα συμμετέχουν στην άσκηση.

Από πού θα περνούν οι οδηγοί

Κατά τη διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται από τη βοηθητική οδό της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας.

Οι οδηγοί καλούνται να αποφύγουν τη διέλευση από τα συγκεκριμένα τμήματα, ώστε να εξυπηρετηθούν καλύτερα και να περιοριστεί ο κίνδυνος πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων.

Παράλληλα, θα πρέπει να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων που θα ρυθμίζουν την κυκλοφορία.