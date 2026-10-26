Κέρκυρα: Μεθυσμένος ανήλικος πίσω από το τιμόνι φορτηγού

Άγρια καταδίωξη σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Λιβάδι Ρόπα της Κέρκυρας.

Έναν ανήλικο και ένας 20χρονο συνέλαβε η αστυνομία, ύστερα από καταδίωξη ΙΧ φορτηγού από αστυνομικούς.

Ειδικότερα, πίσω από το τιμόνι βρίσκονταν ο ανήλικος, ο οποίος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, αλλά και μεθυσμένος.

Οι δύο νεαροί, κάτοικοι Κέρκυρας, επέβαιναν στο φορτηγό όταν αστυνομικοί τούς έκαναν σήμα να σταματήσουν για έλεγχο. Ωστόσο, δεν υπάκουσαν στην ένδειξη των αστυνομικών και επιχείρησαν να απομακρυνθούν από το σημείο.

Επικίνδυνοι ελιγμοί προς αστυνομικούς

Κατά την προσπάθεια διαφυγής τους, το όχημα πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς, ακόμη και προς την πλευρά όπου βρίσκονταν οι αστυνομικοί, σύμφωνα με τις Αρχές.

Μετά την ακινητοποίηση του ΙΧ φορτηγού και τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι οδηγός ήταν ανήλικος. Ενώ παράλληλα νεαρός δεν διέθετε άδεια οδήγησης και βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης.

Η δικογραφία και η κατηγορία στον πατέρα

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για απείθεια, βία κατά υπαλλήλων, επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση χωρίς άδεια.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο πατέρας του ανηλίκου, ο οποίος κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.