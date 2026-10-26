Κοζάνη: Τηλεφωνική απάτη με λεία 3.236 ευρώ σε βάρος 30χρονης

Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε μια 30χρονη γυναίκα σε περιοχή της Κοζάνης, η οποία κατέθεσε 3.236 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό, έπειτα από όσα της είπαν δύο άγνωστα άτομα.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από την Αστυνομία, που ταυτοποίησε δύο άνδρες, ηλικίας 69 και 21 ετών.

Πώς έπεισαν την 30χρονη να καταθέσει τα χρήματα

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η απάτη σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου. Η 30χρονη δέχθηκε τηλεφώνημα από δύο άγνωστα πρόσωπα, τα οποία παρουσίασαν ψευδή γεγονότα ως αληθινά. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να την παραπλανήσουν και να την πείσουν να καταθέσει το ποσό των 3.236 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό.

Η γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό στις Αρχές και ακολούθησε έρευνα από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης. Οι αστυνομικοί συγκέντρωσαν και αξιοποίησαν τα στοιχεία της υπόθεσης, προκειμένου να εντοπίσουν τα πρόσωπα που εμπλέκονταν στην τηλεφωνική επικοινωνία.

Ποιοι ταυτοποιήθηκαν από την Αστυνομία

Από την έρευνα προέκυψε ότι οι κάτοχοι των τηλεφωνικών συνδέσεων μέσω των οποίων έγινε η επικοινωνία με την 30χρονη ήταν ένας 69χρονος Έλληνας και ένας 21χρονος αλλοδαπός.

Σε βάρος των δύο ανδρών σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της απάτης. Ωστόσο, στην ανακοίνωση δεν αναφέρεται ότι έχουν συλληφθεί.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης. Η δικογραφία αναμένεται να υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.