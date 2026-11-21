Τραγωδία σημειώθηκε στην Θεσσαλονίκη, όταν σε τροχαίο έχασε την ζωή του ένας 79χρονος, χθες το απόγευμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν στο 12ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Νευροκοπίου – Δράμας. Ο 79χρονος επέβαινε σε μοτοποδήλατο και ήταν σταματημένος στην δεξιά πλευρά του δρόμου. Πραγματοποίησε απότομη στροφή και τότε συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε μία 29χρονη γυναίκα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε τον τραυματισμένο άνδρα στο νοσοκομείο Δράμας, όπου και κατέληξε.

Το Τμήμα Τροχαίας Δράμας διενεργεί την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος.