Μάχη με τον χρόνο έδωσαν πυροσβέστες και διασώστες για να απεγκλωβίσουν τον οδηγό της νταλίκας που βγήκε εκτός δρόμου στην Εύβοια .

Οι πυροσβέστες έβγαλαν τον οδηγό χωρίς τις αισθήσεις του μετά το ατύχημα που σημειώθηκε στην διασταύρωση των Τσακαίων, στον δρόμο προς τα Νέα Στύρα, όταν το όχημα εξετράπη της πορείας του και βγήκε εκτός οδοστρώματος σε περιοχή με γκρεμό.

Δυστυχώς ο οδηγός δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και έτσι ένας ακόμη νεκρός προστέθηκε στον ΄΄φόρο΄΄ αίματος στην άσφαλτο που δυστυχώς δεν έχει τέλος. Όπως αναφέρει το sterea economy μέσα σε λίγες μόλις ημέρες σημειώνεται τρίτο τραγικό δυστύχημα.