268 κλεμμένα και πλαστογραφημένα οχήματα, καθώς και ένα σκάφος, η συνολική αξία των οποίων ξεπερνά τα -5.000.000- ευρώ εντόπισαν οι αστυνομικοί σε επιχειρήσεις στα σύνορα αλλά και σε περιοχές της χώρας .

Συνελήφθησαν 13-άτομα για υποθέσεις κλοπών και πλαστογραφιών οχημάτων, καθώς και 81 παράτυποι μετανάστες και 8 διακινητές

Στις ταυτόχρονες διεθνείς επιχειρησιακές δράσεις «Mobile 9» και «CAR BACK II», συμμετείχε η Ελληνική Αστυνομία κατά το διάστημα από 28 Σεπτεμβρίου έως 9 Οκτωβρίου 2026, τόσο στα εξωτερικά σύνορα όσο και στο εσωτερικό της επικράτειας, με στόχο τον εντοπισμό κλεμμένων και παραποιημένων οχημάτων.

Ελέγχθηκαν συνολικά 354-οχήματα.

Εντοπίστηκαν -268- κλεμμένα και πλαστογραφημένα οχήματα (εκ των -710- που βρέθηκαν συνολικά στην Ευρώπη και των -1.987- παγκοσμίως), καθώς και ένα σκάφος αξίας -1.000.000- ευρώ.

Ενδεικτικές υποθέσεις που εξιχνιάστηκαν κατά τη διάρκεια των δράσεων:

Πειραιάς: Από αστυνομικούς της Δ.Α.Ο.Ε. κατασχέθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά -3- υπερπολυτελή κλεμμένα οχήματα, συνολικής αξίας -250.000- ευρώ. Τα οχήματα είχαν κλαπεί από τη Γερμανία, τη Σλοβακία και την Αυστρία και είχαν ήδη τοποθετηθεί σε εμπορευματοκιβώτια με τελικό προορισμό το Ισραήλ.

Κήποι Έβρου: Από το Τμήμα Διαβατηριακού Ελέγχου Κήπων συνελήφθησαν -2- υπήκοοι Γαλλίας και ένας υπήκοος Λιβάνου, οι οποίοι επιχείρησαν, κάνοντας χρήση πλαστών εγγράφων, να εξάγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Σταθμού Συνοριακού Ελέγχου Κήπων τρία -3- υπεξαιρεμένα πολυτελή οχήματα, αξίας -100.000- ευρώ.

Δυτική Αττική: Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν συστηματικά κλοπές αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Συνελήφθησαν -6- μέλη της οργάνωσης και εξιχνιάστηκαν δεκαεννέα -19- περιπτώσεις κλοπών.

Λαύριο: Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρίου εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε συστηματικά κλοπές οχημάτων και εξωλέμβιων μηχανών σκαφών, τα οποία διοχέτευε στο εξωτερικό (Αλβανία κ.ά.). Ταυτοποιήθηκαν -4- μέλη της οργάνωσης και εξιχνιάστηκαν -5- κλοπές οχημάτων και -18- κλοπές εξωλέμβιων μηχανών.

Διδυμότειχο: Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Διδυμοτείχου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε πολυτελές όχημα, το οποίο έφερε πλαστά στοιχεία κυκλοφορίας και είχε κλαπεί από την Ισπανία.

Ειδικότερα:

Η επιχειρησιακή δράση «JAD MOBILE 9» αποτελεί μέρος ευρύτερης ευρωπαϊκής δράσης, με επικεφαλής (driver) τον FRONTEX και συν-επικεφαλής (co-drivers) την Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ισπανία και την Πολωνία, στο πλαίσιο της προτεραιότητας EMPACT MTCNI.

Η δράση «CAR BACK II» υλοποιήθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο υπό τον συντονισμό της INTERPOL, έπειτα από πρωτοβουλία των Καναδικών Αρχών.

Στις δράσεις συμμετείχαν κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ισπανία και Σουηδία), τρίτες χώρες (Αλβανία, Κόσοβο, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία, Ελβετία, Μαρόκο, Μεξικό, Ιορδανία, Γκάνα και Βενεζουέλα), καθώς και διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί (EUROPOL, FRONTEX και INTERPOL).

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων στη χώρα μας (σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Κιλκίς, Λάρισα, Βόλο, Θράκη, καθώς και στα σημεία εισόδου-εξόδου Μέρτζανης, Κρυσταλλοπηγής, Ευζώνων, Κήπων, Καστανιών και Κακαβιάς):