Στη σύλληψη ενός 17χρονου μοτοσικλετιστή προχώρησαν οι αρχές το μεσημέρι της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ο ανήλικος οδηγός αγνόησε αρχικά το σήμα αστυνομικών για έλεγχο στην περιοχή του Ευόσμου. Στη συνέχεια, μπήκε στην Περιφερειακή Οδό (με κατεύθυνση προς τα ανατολικά), οδηγώντας επικίνδυνα και θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και ξένη περιουσία.

Τελικά, το δίκυκλο ακινητοποιήθηκε στη συμβολή της προέκτασης της οδού Ωραιοκάστρου με τον παράδρομο της Περιφερειακής Οδού. Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ συνέλαβαν τον 17χρονο, ενώ κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε επιπλέον ότι η μοτοσικλέτα δεν είχε κρατική πινακίδα κυκλοφορίας.