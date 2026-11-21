Σύμφωνα με την αστυνομία μόλις αφέθηκε ελεύθερος έκανε τα ίδια

Σύμφωνα με την αστυνομία μόλις αφέθηκε ελεύθερος έκανε τα ίδια AP Photo/Andreea Alexandru

Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφού είχε κατηγορηθεί για απειλές και εξύβριση σε βάρος της συζύγου του και μόλις πέρασε το κατώφλι του σπιτιού του φέρεται να επανέλαβε την ίδια συμπεριφορά.

Όπως αναφέρει το evima.gr, ο άνδρας, ο οποίος είχε συλληφθεί για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Το νέο περιστατικό κινητοποίησε εκ νέου τις αστυνομικές αρχές, με αποτέλεσμα ο άνδρας να συλληφθεί για δεύτερη φορά χθες, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου, όταν ο άνδρας φέρεται να επέστρεψε στο σπίτι του υπό την επήρεια αλκοόλ και να απείλησε και να εξύβρισε τη σύζυγό του.

Η γυναίκα, φοβούμενη για την ασφάλειά της, είχε αποχωρήσει από την κατοικία, ενώ οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Καρύστου είχαν προχωρήσει στον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Η νέα σύλληψή του, παρά την προηγούμενη παρέμβαση της Δικαιοσύνης και την επιβολή περιοριστικών όρων, προκαλεί έντονο προβληματισμό, με την υπόθεση να βρίσκεται εκ νέου στα χέρια των δικαστικών αρχών.