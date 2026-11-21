Με εισαγγελική εντολή μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική 44χρονος, μέλος του ειδικού βοηθητικού προσωπικού σε ειδικό δημοτικό σχολείο του Αγίου Δημητρίου, ο οποίος είχε συλληφθεί χθες μετά από καταγγελία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομη κατακράτηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα του μαθήματος, όταν ο 44χρονος μπήκε σε σχολική αίθουσα όπου βρίσκονταν μαθητές και η 26χρονη εκπαιδευτικός. Αφού κλείδωσε την πόρτα, επέδειξε τα γεννητικά του όργανα και στη συνέχεια πλησίασε τη δασκάλα και τη φίλησε μπροστά στα παιδιά.

Άλλοι εκπαιδευτικοί του σχολείου παρενέβησαν, ξεκλειδώνοντας την πόρτα και απεγκλωβίζοντας τη δασκάλα μαζί με τους μαθητές.

Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία που προχώρησε στη σύλληψη του δράστη, ενώ ο αρμόδιος Εισαγγελέας διέταξε την ψυχιατρική του εξέταση, με αποτέλεσμα ο 44χρονος να οδηγηθεί στο Δαφνί.