Έκρηξη σε σκάφος στη μαρίνα της Σάνης στη Χαλκιδική
Έκρηξη σημειώθηκε σε θαλαμηγό υπό σημαία Βουλγαρίας, περίπου στις 19:30 το απόγευμα της Παρασκευής, στη μαρίνα της Σάνης στη Χαλκιδική.
Από το περιστατικό τραυματίστηκε ο χειριστής και μοναδικός επιβαίνων του σκάφους. Φέροντας εγκαύματα στα χέρια, τα πόδια και το πρόσωπο, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου».
Η έκρηξη προκάλεσε εισροή υδάτων στη θαλαμηγό, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες απάντλησης, ενώ για προληπτικούς λόγους ποντίστηκε αντιρρυπαντικό φράγμα.
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