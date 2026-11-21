Έκρηξη σημειώθηκε σε θαλαμηγό υπό σημαία Βουλγαρίας, περίπου στις 19:30 το απόγευμα της Παρασκευής, στη μαρίνα της Σάνης στη Χαλκιδική.

Από το περιστατικό τραυματίστηκε ο χειριστής και μοναδικός επιβαίνων του σκάφους. Φέροντας εγκαύματα στα χέρια, τα πόδια και το πρόσωπο, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου».

Η έκρηξη προκάλεσε εισροή υδάτων στη θαλαμηγό, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες απάντλησης, ενώ για προληπτικούς λόγους ποντίστηκε αντιρρυπαντικό φράγμα.