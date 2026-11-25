Στην ταυτοποίηση ενός 41χρονου άνδρα, ο οποίος φέρεται να έκανε χρήση ναυτικού πυρσού κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θεσσαλονίκη, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές.

Ο άνδρας συνελήφθη, καθώς κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του εντοπίστηκαν μικροποσότητα κάνναβης και ένα μαχαίρι τύπου «πεταλούδα».

Η υπόθεση αφορά περιστατικό, που σημειώθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2026, σε γήπεδο της Θεσσαλονίκης. Για την εξιχνίασή του, αστυνομικοί του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας αξιοποίησαν βιντεοληπτικό υλικό από το κλειστό κύκλωμα καταγραφής και ηλεκτρονικής επιτήρησης του γηπέδου, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης.

Από την έρευνα προέκυψαν τα στοιχεία ταυτότητας του 41χρονου, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποίησε πυροτεχνική κατασκευή κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Στη συνέχεια, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στην κατοικία του, όπου εντόπισαν και κατέσχεσαν 2,6 γραμμάρια κάνναβης μεικτού βάρους, καθώς και ένα μαχαίρι τύπου «πεταλούδα», συνολικού μήκους 23 εκατοστών, με λάμα μήκους 11,5 εκατοστών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ συνελήφθη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων. Ο 41χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ τα κατασχεθέντα αντικείμενα θα αποσταλούν στις αρμόδιες υπηρεσίες.